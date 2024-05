Thomas Gottschalk feiert Geburtstag und schwärmt von Schweiz

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der deutsche Entertainer Thomas Gottschalk (74) hat seinen Geburtstag am Vierwaldstättersee verbracht und schwärmt in den höchsten Tönen von der Schweiz.

“Wie der Dichter sagt: Hier kennt man weder Hass noch Geiz. Ruhiger Geburtstag in der Schweiz.”, schrieb Gottschalk laut “Blick” unter seinen Post auf Instagram, der auch ein Foto von ihm und seiner Freundin Katrina Mross in Bad Spänzer am Vierwaldstättersee zeigt. Offenbar gut aufgelegt reimt Gottschalk weiter: “Dubai ist was für Influencer, der Weltmann feiert in Bad Spänzer.”

Wellness-Tradition in Weggis

Gottschalk ist Stammgast in der Schweiz. Hier machte er bereits vor den letzten zwei “Wetten, dass..?”-Sendungen gemeinsam mit Freund und Entertainer-Kollege Mike Krüger (72) Wellness-Urlaub in Weggis LU am Vierwaldstättersee. Die Sendung ist mittlerweile Geschichte, aber Gottschalk und Krüger wollen dem “Blick” zufolge ihre jährliche Kur in der Schweiz beibehalten.