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Thomas Keller in den Verwaltungsrat der Pistor Holding gewählt

Keystone-SDA

Die Generalversammlung der Pistor Holding Genossenschaft hat am Dienstag Thomas Keller in den Verwaltungsrat gewählt. Die Mitglieder Gérald Saudan, David Koller und Christophe Ackermann wurden für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Keller ist laut einer Mitteilung vom Dienstag bereits vier Jahre für die Tochterfirma Pistor AG als Verwaltungsrat tätig. Er wird damit künftig eine Doppelrolle einnehmen.

Katharina Barmettler-Sutter, Marco Berwert, Vizepräsident Anton Forschauer und Daniel Eichenberger, der als Präsident amtet, komplettieren den achtköpfigen Verwaltungsrat der Holding Genossenschaft.

An der Generalversammlung genehmigten die Stimmberechtigten zudem den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Verwendung des Bilanzgewinns.

Die genossenschaftlich organisierte Grosshändlerin Pistor beliefert Bäckereien und Confiserien sowie Gastronomie- und Gesundheitsbetriebe mit Nahrungsmitteln und Non-Food-Artikeln.

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