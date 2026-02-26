The Swiss voice in the world since 1935
Tier im Fokus mit Berner Tierschutzpreis 2025 geehrt

Keystone-SDA

Der Dachverband Berner Tierschutzorganisationen hat den Berner Tierschutzpreis 2025 an die Organisation Tier im Fokus (TIF) verliehen. TIF habe mit ihren Recherchen Missstände in Schweizer Tierfabriken aufgezeigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Weiter habe TIF mit ihren Enthüllungen landesweite öffentliche und politische Debatten entfacht, wie der Dachverband am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Auch führe TIF kreative, gewaltfreie Protestaktionen für Tiere durch.

TIF ist mit der Wahl von Tobias Sennhauser seit 2025 im Berner Stadtparlament vertreten.

