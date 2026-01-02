Tochter von Nordkoreas Kim besucht erstmals Familienmausoleum

Keystone-SDA

Die Tochter des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat erstmals bei einem offiziellen Termin das Familienmausoleum der Kim-Dynastie besucht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie auf Fotos der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zu sehen ist, steht die jugendliche Tochter im Zentrum des hochsymbolischen Besuchs des Kumsusan-Palasts in der Hauptstadt Pjöngjang, wo die Leichname von Staatsgründer Kim Il Sung und dessen Nachfolger Kim Jong Il – Kim Jong Uns Grossvater und Vater – aufgebahrt liegen. Laut Experten ist dies ein weiterer Indikator dafür, dass Kim seine Tochter als politische Nachfolgerin aufbauen möchte.

Diese war erstmals im Jahr 2022 auf Fotos der Staatsmedien zu sehen. Seither hat sie ihren Vater mehrfach bei offiziellen Anlässen begleitet, darunter mehrere Raketentests sowie einem Staatsbesuch in China. Offiziell ist bislang jedoch nur wenig über das junge Mädchen bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll seine Tochter «Ju Ae» mit Vornamen heissen. Ihr Alter wird auf ungefähr 13 geschätzt.

Einige Experten gehen davon aus, dass Kim Jong Un neben seiner Tochter möglicherweise noch weitere Kinder habe; darunter auch einen Sohn, der zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte.