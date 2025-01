Tom Holland sorgt auch privat für Recht und Ordnung

Keystone-SDA

"Spider-Man"-Schauspieler Tom Holland hat nach eigenen Worten einen Streit in einem Supermarkt geschlichtet. "Sie gingen aufeinander los, direkt hinter mir", sagte der 28-Jährige in einem Interview der Fitness-Zeitschrift "Men's Health". Dem Bericht zufolge stürzte sich Holland in bester Superhelden-Manier ins Getümmel.

Der Schauspieler packte demnach einen der Männer und führte ihn weg. «Ich habe gesehen, dass er mich sofort erkannt hat, und man konnte sehen, wie sich im Kopf die Räder drehten: «Ich bin wirklich wütend, aber Spider-Man sagt mir, ich soll mich beruhigen»», schilderte Holland die Situation.

Holland war erstmals 2016 als Spider-Man zu sehen gewesen. Sein bislang letzter Auftritt als Marvel-Held, «Spider-Man: No Way Home», wurde 2021 zum Superhit. Im Oktober 2024 bestätigte der Brite in der «Tonight Show» von Jimmy Fallon, dass er für einen weiteren «Spider-Man»-Film auf die Kinoleinwand zurückkehren werde. Drehbeginn soll im Sommer sein.