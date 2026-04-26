The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Totalschaden und Verletzte nach Frontalkollision in Weite SG

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision in Weite SG ist am Samstagnachmittag eine 23-jährige Mitfahrerin verletzt worden und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Unfall sei es kurz nach 17.20 Uhr bei einer Tankstelle gekommen. Mutmasslich sei ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto über die Gegenfahrbahn abgebogen, worauf es zur Kollision mit einem von einem 18-Jährigen gelenkten Auto gekommen sei.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft