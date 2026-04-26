Totalschaden und Verletzte nach Frontalkollision in Weite SG

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision in Weite SG ist am Samstagnachmittag eine 23-jährige Mitfahrerin verletzt worden und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Zum Unfall sei es kurz nach 17.20 Uhr bei einer Tankstelle gekommen. Mutmasslich sei ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto über die Gegenfahrbahn abgebogen, worauf es zur Kollision mit einem von einem 18-Jährigen gelenkten Auto gekommen sei.