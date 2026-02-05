The Swiss voice in the world since 1935
Tote Frau aus Zugersee geborgen

Keystone-SDA

Eine tote Frau ist am Donnerstagmorgen im Zugersee beim Hafen der Stadt Zug gefunden worden. Hinweise auf ein Gewaltdelikt liegen nicht vor, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 8.45 Uhr sei bei der Zuger Polizei die Meldung eingegangen, dass im Bereich des Hafens eine Person im Wasser treibe. Die Seerettung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug habe daraufhin die Leiche geborgen, hiess es im Communiqué vom Donnerstag.

Bei der Verstorbenen handelt es sich laut der Behörde um eine 59-jährige Schweizerin.

Die Umstände des Todes werden unter der Leitung der Zuger Staatsanwaltschaft abgeklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen gebe es keine Anzeichen für ein Gewaltdelikt oder eine Dritteinwirkung, hiess es weiter.

Zur Abklärung der Todesursache wurde der Leichnam an das Institut für Rechtsmedizin Zürich überführt.

