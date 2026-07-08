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Tote nach russischem Raketenschlag auf Odessa

Keystone-SDA

In der südukrainischen Hafenstadt Odessa sind mindestens vier Menschen bei einem russischen Raketenschlag getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Millionenstadt, Serhij Lyssak, bei Telegram mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei dem Angriff wurde demnach nicht genannte Infrastruktur beschädigt. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor ballistischen russischen Raketen gewarnt.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion.

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