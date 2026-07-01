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Tote nach russischen Angriffen auf Odessa und Charkiw

Keystone-SDA

Bei einem russischen Raketenschlag sind im südukrainischen Gebiet Odessa mindestens zwei Menschen getötet worden. 13 weitere seien verletzt worden, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Infolge des Angriffs gebe es Schäden auf dem Gelände eines Unternehmens. Ein ausgelöster Brand wurde seinen Angaben nach gelöscht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Auch in der ostukrainischen Grossstadt Charkiw hat es nach Behördenangaben einen Toten nach russischen Gleitbombenangriffen gegeben. Ein 15-Jähriger sei getötet worden, schrieb Bürgermeister Ihor Terechow auf Telegram. 32 weitere seien verletzt worden. Russland griff demnach mit sieben Gleitbomben drei Stadtteile an.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion.

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