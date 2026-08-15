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Totenzahl steigt nach Erdbeben in Ostindonesien

Keystone-SDA

Nach dem schweren Beben vor der Küste der indonesischen Insel Flores ist die Zahl der bestätigten Toten weiter gestiegen. 38 Menschen seien ums Leben gekommen, teilte der Leiter der Katastrophenschutzbehörde, Suharyanto, am Samstagnachmittag (Ortszeit) mit. Zudem seien etwa ein Dutzend Verletzte gezählt worden. Knapp 2.000 Menschen hätten sich selbstständig in Sicherheit gebracht, so Suharyanto.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Beben der Stärke 7,7 hatten am Samstagmorgen den Osten des südostasiatischen Inselstaats erschüttert. Zahlreiche teils grössere Nachbeben folgten. In der geologisch aktivsten Zone der Erde, dem sogenannten Pazifischen Feuerring, kommt es regelmässig zu Beben und Vulkanausbrüchen.

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