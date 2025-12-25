Toter von Sevelen SG war Mitarbeiter von Liechtensteiner Gemeinde

Keystone-SDA

Bei dem am Mittwoch am Rheinufer im sanktgallischen Sevelen tot aufgefundenen Mann handelt es sich laut Landespolizei Liechtenstein um einen Mitarbeiter der Gemeinde Triesen FL. Er sei wenige Tage zuvor wegen Unregelmässigkeiten in der Gemeindekasse suspendiert worden.

(Keystone-SDA) Man ermittle gemeinsam mit der Kantonspolizei St. Gallen weiterhin in alle Richtungen, schrieb die Landespolizei am Donnerstag in einem Communiqué.

Nach dem Fund des toten Mannes unweit der schweizerisch-liechtensteinischen Grenze am Rheinufer in Sevelen am Mittwochmorgen waren in einer Wohnung in Vaduz am Nachmittag drei weitere Tote gefunden worden. Laut der Landespolizei handelt es sich dabei um Familienangehörige des 41-jährigen Liechtensteiners.