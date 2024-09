Trümmer russischer Drohnen in Rumänien gefunden

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Rumäniens Armee hat an der Grenze zur Ukraine bei Periprava Trümmer einer russischen Drohne gefunden. Das teilte das Verteidigungsministerium in Bukarest am Montag mit. Man habe die Suche eingeleitet, nachdem am Sonntag der Überflug von Drohnen gemeldet worden war. In der Region kam es seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu mehreren derartigen Vorfällen.

Periprava liegt an der Donau, weniger als 500 Meter von der ukrainischen Grenze entfernt. Derzeit untersuche man auch eine weitere mögliche Drohnen-Absturzstelle bei Caraorman im Donaudelta, rund 40 Kilometer landeinwärts von der Grenze zur Ukraine. Es handle sich in beiden Fällen um unbewohnte, sumpfige Gebiete, hiess es weiter aus dem Ministerium.

Am Sonntag hatten Rumäniens Behörden die Bevölkerung der grenznahen Region bei Constanta und Tulcea vor möglichen Drohnenabstürzen gewarnt. Zwei rumänische Kampfflugzeuge vom Typ F-16 stiegen auf, um den Flug der Drohne zu beobachten. Die Nato hatte den Vorgang mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, jedoch darin keinen vorsätzlichen Angriff Russlands auf Bündnispartner gesehen.