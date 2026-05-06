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Traktor in Ftan GR ausgebrannt

Keystone-SDA

Ein Traktor ist am Dienstag auf der Ftanerstrasse in Brand geraten und ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte gemäss polizeilichen Angaben eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Traktor mit Heupresse bereits in Vollbrand. Trotz sofortigem Löscheinsatz hätten die Flammen auch das direkt danebenliegende Gebüsch erfasst. «Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte aber durch die Einsatzkräfte verhindert werden», teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Im Einsatz standen gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden rund 40 Angehörige der Feuerwehr Pisoc, Mitarbeitende des Tiefbauamts sowie des Amts für Natur und Umwelt, ein Abschleppdienst sowie die Polizei, welche die Brandursache abklärt.

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