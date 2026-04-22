Traktorfahrer bei Selbstunfall in Seewen SO schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Traktorfahrer hat sich am Dienstagmorgen im solothurnischen Seewen schwer verletzt. Die Rega flog ihn in ein Spital.

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(Keystone-SDA) Der 69-Jährige war gegen 7.30 Uhr auf der Eichenberg-Forststrasse unterwegs und kam aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Der Traktor sei in einen Steilhang gestürzt, habe sich überschlagen und sei nach ungefähr 50 Metern an einem Baum zum Stillstand gekommen. Der Verunfallte sei aus dem Fahrzeug geschleudert worden.

Die Kantonspolizei kläre nun die Unfallursache ab. Nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft sei auch das Amt für Umwelt im Einsatz gestanden.