Tram Affoltern dürfte an der Urne angenommen werden

Keystone-SDA

Die Stadtzürcher Stimmbevölkerung dürfte dem Bau des Tram Affoltern zustimmen. In 6 von 9 Wahlkreisen sprachen sich 68 Prozent dafür aus. Der betroffene Kreis 11 sagte mit 65 Prozent Ja.

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(Keystone-SDA) Die Zustimmung in den ausgezählten Kreisen bewegte sich zwischen 65 und 70 Prozent. Kippen dürfte das Resultat nicht mehr. Die neue Tramlinie soll den stark wachsenden Kreis 11 entlasten.

Das Tram bietet nach Angaben der Stadt Zürich rund 50 Prozent mehr Kapazität als die heutigen Busse und stelle zudem eine Direktverbindung von Affoltern zum Hauptbahnhof und ins Stadtzentrum her. Im Rahmen des Projekts wird die Wehntalerstrasse umgestaltet und aufgewertet.

Die Gegner von GLP, Grünen und AL bezeichneten das Projekt als ökologisch und städtebaulich misslungen. Für die SVP ist es eine Schikanierung der Autofahrer.

Die Ausgaben belaufen sich voraussichtlich auf rund 159 Millionen Franken. Ab 2028 soll der Bau starten, 2031 die Trams fahren.