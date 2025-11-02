Tram in Zürich mit Knallkörper beworfen

Keystone-SDA

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag im Zürcher Stadtkreis 2 einen Feuerwerkskörper auf ein vorbeifahrendes Tram geworfen. Durch die Explosion zerbarsten drei Scheiben des Trams. Ein Passagier erlitt ein Knalltrauma.

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht an der Verzweigung der Stocker- und der Brandschenkestrasse, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Im Communiqué sprach die Stadtpolizei von einer enormen Knallintensität. Der 30-jährige Fahrgast musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf.