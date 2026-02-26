Trinkwasser in Stettfurt TG ist nicht mehr verunreinigt

Keystone-SDA

Seit Donnerstag ist das Bezugsverbot von Leitungswasser für das gesamte Gemeindegebiet von Stettfurt aufgehoben. Es konnten keine Fäkalkeime mehr nachgewiesen werden.

(Keystone-SDA) Eine Infektion durch gesundheitsschädliche Mikroorganismen im Trinkwasser könne gemäss der Aussage des kantonalen Laboratoriums ausgeschlossen werden, teilte die Gemeinde am Donnerstag auf ihrer Homepage mit. Das Trinkwasser sei wieder wie gewohnt konsumierbar.

Empfohlen wird allerdings, zuerst das Hausnetz zu spülen, bevor das Wasser wieder ab der Leitung getrunken wird.

Am 17. Februar war die Verschmutzung des Trinkwassers mit Fäkalbakterien entdeckt worden. Die Gemeinde verteilte Trinkwasserflaschen an die Bevölkerung. Mehrere Einwohnerinnen und Einwohner litten an Magen-Darm-Beschwerden, Erbrechen und Übelkeit.

Am letzten Montag informierten Kanton und Gemeinde über die Ursache der Verschmutzung. Danach war das verunreinigte Wasser von einem Gemüsebetrieb ins Trinkwassernetz der Gemeinde gelangt. Ganz geklärt ist der Ablauf noch nicht. Der Kanton werde eine Strafanzeige einreichen, kündigte der Leiter der Thurgauer Trink- und Badewasserkontrolle gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA an.