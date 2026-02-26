The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Trinkwasser in Stettfurt TG ist nicht mehr verunreinigt

Keystone-SDA

Seit Donnerstag ist das Bezugsverbot von Leitungswasser für das gesamte Gemeindegebiet von Stettfurt aufgehoben. Es konnten keine Fäkalkeime mehr nachgewiesen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Infektion durch gesundheitsschädliche Mikroorganismen im Trinkwasser könne gemäss der Aussage des kantonalen Laboratoriums ausgeschlossen werden, teilte die Gemeinde am Donnerstag auf ihrer Homepage mit. Das Trinkwasser sei wieder wie gewohnt konsumierbar.

Empfohlen wird allerdings, zuerst das Hausnetz zu spülen, bevor das Wasser wieder ab der Leitung getrunken wird.

Am 17. Februar war die Verschmutzung des Trinkwassers mit Fäkalbakterien entdeckt worden. Die Gemeinde verteilte Trinkwasserflaschen an die Bevölkerung. Mehrere Einwohnerinnen und Einwohner litten an Magen-Darm-Beschwerden, Erbrechen und Übelkeit.

Am letzten Montag informierten Kanton und Gemeinde über die Ursache der Verschmutzung. Danach war das verunreinigte Wasser von einem Gemüsebetrieb ins Trinkwassernetz der Gemeinde gelangt. Ganz geklärt ist der Ablauf noch nicht. Der Kanton werde eine Strafanzeige einreichen, kündigte der Leiter der Thurgauer Trink- und Badewasserkontrolle gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA an.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft