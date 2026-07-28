Trump ehrt gestorbenen US-Senator Graham

Keystone-SDA

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Mit lobenden Worten hat US-Präsident Donald Trump an den gestorbenen US-Senator Lindsey Graham erinnert. "Nirgendwo auf der Welt" sei etwas ohne Grahams Meinung geschehen und kein Gesetz sei ohne sein Mitwirken verabschiedet worden, sagte er bei der Trauerfeier über seinen langjährigen Verbündeten, den er als "einen geliebten Freund, einen treuen Bruder, einen hochangesehenen Staatsmann, eine prägende Figur des US-Senats und ein wahres amerikanisches Original" bezeichnete. "Es gab wirklich niemanden wie Lindsey Graham."

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(Keystone-SDA) Graham war Mitte des Monats im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Gefässerkrankung gestorben. Er vertrat den US-Bundesstaat South Carolina ab Mitte der 90er Jahre zunächst im Repräsentantenhaus. 2003 begann seine erste Amtszeit als Senator. Er galt als erfahrener Aussenpolitiker und beschäftigte sich mit den grossen Konfliktherden. Wenige Tage vor seinem Tod konnte er dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew noch die Botschaft überbringen, dass das Weisse Haus ein neues Sanktionsgesetz unterstütze. Im Iran sprach er sich für einen Machtwechsel aus.

Welche immense Bedeutung Graham für die Weltpolitik hatte, zeigte sich bereits an der Gästeliste: Neben dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kam auch Selenskyj. Zu Gast warne beide vorab separat auch im Weissen Haus. Details dazu, was bei den bilateralen Gesprächen mit Trump herauskam, gab es zunächst nicht.