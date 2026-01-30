Trump nominiert Kevin Warsh als Fed-Chef

Keystone-SDA

US-Präsident Donald Trump hat den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen. Das teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Der US-Senat muss Trumps Kandidaten noch bestätigen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ernennung Warshs war erwartet worden. Die Amtszeit des derzeitigen Fed-Chefs endet im Mai. Kevin Warsh gehörte dem Gouverneursrat der US-Notenbank von 2006 bis 2011 an und beriet Trump in wirtschaftspolitischen Fragen.

«Ich kenne Kevin seit Langem und habe keinen Zweifel, dass er als einer der grossen Präsidenten der Fed in die Geschichte eingehen wird – vielleicht der Beste», schrieb Trump auf Truth Social. Die Nachricht wurde in den frühen Morgenstunden in den USA verschickt – noch vor der Eröffnung der Wall Street, die seine Entscheidung mit Spannung erwartet hatte.

Kevin Warsh war bereits 2018 als möglicher Fed-Chef gehandelt worden, als Donald Trump sich letztlich für Jerome Powell entschied – eine Wahl, über die sich der Präsident später immer wieder beklagte.