Tschechischer Bergsteiger stirbt bei Zermatt durch Steinschlag

Der Lyskamm, ein Berg an der schweizerisch-italienischen Grenze in der Nähe von Zermatt. Keystone-SDA

Teilen

Ein Bergsteiger ist am Dienstag am Liskamm bei Zermatt VS tödlich verunglückt. Der 34-jährige Tscheche wurde auf einer Höhe von rund 4300 Metern von einem Steinschlag getroffen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr an der Nordseite des Liskamms, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Alpinisten waren dort auf einer hochalpinen Klettertour unterwegs, als sich ein Steinschlag löste. Einer der beiden Bergsteiger wurde getroffen.

Dessen Begleiter alarmierte die Rettungskräfte. Diese rückten mit einem Helikopter der Air Zermatt aus. Vor Ort konnten sie jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet.