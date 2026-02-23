Tunesier wegen Verdachts auf Raubüberfälle aus Italien ausgeliefert

Keystone-SDA

Ein 48-jähriger Mann ist wegen Verdachts auf Raubüberfälle von Italien an die Schweiz ausgeliefert worden. Der in Italien wohnhafte tunesische Staatsbürger soll im Südtessin zwei Tankstellen überfallen haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Raubüberfälle auf die Tankstellen in Novazzano und Balerna hätten sich im Juli und Dezember 2024 ereignet, teilten Tessiner Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dem Mann auf die Spur gekommen seien die Ermittler im Rahmen einer umfassenden Untersuchung, die zu Festnahme, Anklageerhebung und Verurteilung von vier Personen geführt habe.

Parallel dazu leitete die Tessiner Justiz die notwendigen Schritte im Bereich der Rechtshilfe ein und erliess einen internationalen Haftbefehl, wie es im Communiqué weiter heisst. Dies habe im vergangenen Oktober in Italien zur Festnahme des 48-Jährigen geführt. Der Mann sei in den vergangenen Tagen ausgeliefert worden. Er befinde sich nun im Tessin in Untersuchungshaft.