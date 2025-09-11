The Swiss voice in the world since 1935
Tusk warnt: Russische Propaganda zielt auf Polens Sicherheit

Keystone-SDA

Nach dem Eindringen mehrerer russischer Drohnen in Polens Luftraum hat Regierungschef Donald Tusk vor Desinformationskampagnen Moskaus gewarnt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Er mahnte zugleich, diese nicht weiterzuverbreiten. «Die Verbreitung russischer Propaganda und Desinformation in der heutigen Situation ist ein Akt zum Schaden des polnischen Staates, der direkt auf die Sicherheit des Vaterlandes und seiner Bürger abzielt», schrieb Tusk auf X. Dummheit und bestimmte politische Ansichten könnten nicht als «mildernde Umstände» für diese Handlungen gelten.

Das polnische Digitalisierungsministerium warnte ebenfalls vor Desinformation im Netz und veröffentlichte eine Liste der Erzählungen, die von russischen und belarussischen Quellen verbreitet werden. Dazu gehört etwa die Behauptung, dass die Ukraine das EU- und Nato-Mitglied Polen in den Krieg mit Russland hineinziehen wolle und daher selbst die Drohnen ins Nachbarland geschickt habe. Auch die Behauptung, Polen stehe den Drohnen vollkommen hilflos gegenüber, sei russische Propaganda und diene der Panikmache, heisst es vom Digitalisierungsministerium.

In der Nacht auf Mittwoch waren nach Angaben von Tusk mindestens 19 Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und Nato-Kräfte in Polen Drohnen ab. Bis Mittwochabend wurden nach Angaben des polnischen Innenministeriums die Trümmer von 16 Drohnen gefunden.

