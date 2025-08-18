The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

U-Blox erhält Kaufangebot von US-Private-Equity-Gesellschaft Advent

Keystone-SDA

Der Halbleiterhersteller U-Blox soll von Advent International übernommen werden. Die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft hat ein öffentliches Kaufangebot von 135 Franken je Aktie in bar lanciert. Damit wird U-Blox mit rund 1,05 Milliarden Franken bewertet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
3 Minuten

(Keystone-SDA) Der Verwaltungsrat von U-Blox unterstütze die Transaktion einstimmig und empfehle den Aktionären, das Angebot anzunehmen, heisst es in einer Pressemitteilung vom Sonntagabend. Auch der grösste Einzelaktionär, der SEO Master Fund LP mit rund 9 Prozent der Aktien, habe sich zur Andienung seiner Beteiligung verpflichtet.

Der Angebotspreis von 135 Franken je Aktie in bar entspreche einer Prämie von 53 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate bis zum 14. August 2025, also vor den ersten Medienberichten über eine mögliche Transaktion, so die Meldung. Für die letzten 60 Handelstage entspricht dies einer Prämie von 32 Prozent.

U-Blox bezeichnet das Angebot als eine «attraktive Chance» für Aktionäre, Mitarbeitende und Kunden. Advent teile die langfristige Vision und werde das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase begleiten.

Das Kaufangebot steht unter Vorbehalt üblicher Bedingungen und behördlicher Genehmigungen. Der Vollzug wird innerhalb von sechs Monaten erwartet. Nach Abschluss sollen die U-Blox-Aktien von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.

Kursanstieg bereits am Freitagnachmittag

Erste Gerüchte über das Interesse von Advent an U-Blox waren bereits am Freitagnachmittag aufgekommen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte darüber berichtet, worauf der Aktienkurs bereits sprunghaft in die Höhe geschossen war.

Kurz darauf bestätigte U-Blox selber, dass Gespräche mit Advent über eine mögliche Übernahmetransaktion liefen. Am Freitagabend schloss die U-Blox-Aktie dann auch bei 138,60 Franken und damit bereits höher als der nun kommunizierte Übernahmepreis.

Insgesamt haben die Titel im laufenden Jahr 80 Prozent an Wert gewonnen. Dennoch sind die Aktien immer noch weit von ihrem Allzeithoch entfernt. Im August 2016 erreichte der U-Blox-Titel einen Kurs von 246,40 Franken, und U-Blox brachte eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden Franken auf die Waage.

Anfang Juni hatte der Halbleiterhersteller den Verkauf seines Mobilfunkgeschäfts an den irischen IOT-Spezialisten Trasna abgeschlossen. Mit dem Verkauf will U-Blox sich auf seine Kernkompetenzen im Bereich der Positionierungstechnologien konzentrieren.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft