Uhrenhändler Les Ambassadeurs schliesst Filiale in der Stadt Luzern

Keystone-SDA

Der traditionsreiche Uhrenhändler Les Ambassadeurs schliesst seine Filiale in Luzern. Damit findet die Geschichte der Boutique nach über 60 Jahren ein Ende.

(Keystone-SDA) Über die Schliessung der Luzerner Filiale hat am Donnerstag die «Luzerner Zeitung» berichtet. Les Ambassadeur teilte auf ihrer Homepage mit: «Unsere Boutique in Luzern ist dauerhaft geschlossen».

Per Jahresende werden damit sämtliche Arbeitsverhältnisse beendet sein, wie Verwaltungsratspräsident Renato Vanotti gemäss der «Luzerner Zeitung» der Kundschaft in einem Brief mitteilte. Betroffen seien schweizweit rund 40 Vollzeitstellen. Die Hälfte davon habe im ersten Halbjahr bereits im Zuge der Geschäftsschliessung in Genf ihren Job verloren.

Die Schliessung erfolgt laut Vanotti zu einem «schuldenfreien Zeitpunkt». Es handle sich weder um eine Liquidation noch um einen Konkurs. Vielmehr seien neue Projekte mit den verbleibenden Vermögenswerten geplant. Details dazu sind noch offen.

Rückzug von bekannten Uhrenmarken

Ausschlaggebend für das Aus waren laut der Zeitung der Rückzug wichtiger Uhrenmarken, darunter Audemars Piguet und zuletzt mehrere Swatch-Marken. Viele Uhrenhersteller verkaufen ihre Marken mittlerweile selbst. Dazu kamen massiv gestiegene Mieten an Toplagen wie der Zürcher Bahnhofstrasse.

Bereits 2020 hatte sich Les Ambassadeurs aus St. Moritz und Lugano zurückgezogen, 2025 folgten Genf und die Ankündigung der Schliessung in Zürich. So endet die Ära von Les Ambassadeurs per Jahresende: Das Unternehmen wurde 1964 in Genf gegründet und hatte in den letzten 30 Jahren mehrfach Krisen überstanden.