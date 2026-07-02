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Ukraine attackiert Raffinerie an der Wolga

Keystone-SDA

Die Ukraine hat eine Raffinerie in der Wolgaregion Nischni Nowgorod angegriffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Entsprechende Medienberichte bestätigte der Gouverneur des russischen Gebiets, Gleb Nikitin, indirekt, als er bei Telegram von «unbedeutenden Schäden an einem Industrieobjekt und an mehreren Wohnhäusern» durch herabfallende Drohnentrümmer schrieb. Seinen Angaben nach ist durch den Angriff ein Mensch ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt.

In sozialen Netzwerken kursierende Bilder und Videos zeigen einen Brand, der von der Ölraffinerie in Kstowo, einer Stadt etwa 30 Kilometer südöstlich von Nischni Nowgorod, stammen soll. Die zum Ölkonzern Lukoil gehörende Verarbeitungsanlage ist eine der grössten in Russland.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion und setzt dabei seit Monaten auch auf Schläge gegen die russische Ölindustrie. Infolgedessen ist in Russland ein Treibstoffdefizit ausgebrochen.

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