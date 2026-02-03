Umbau beim Tiefbauamt Dreispitz in Basel wird teurer als geplant

Keystone-SDA

Die bauliche Optimierung des Basler Tiefbauamts am Standort Dreispitz wird teurer als ursprünglich geplant. Die Regierung beantragt dem Grossen Rat eine Ausgabenerhöhung um fast 7,4 Millionen auf 44,7 Millionen Franken, wie sie am Dienstag mitteilte.

(Keystone-SDA) «Aufgrund unvorhersehbarer Gegebenheiten und zwingender Zusatzmassnahmen» habe sich das Projekt zwischenzeitlich verteuert, heisst es im Bulletin der Regierung. Zu den Kostentreibern gehört unter anderem ein Altlastenfund im Boden, der eine Sanierung erforderlich macht, wie ein Sprecher des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Weiter zu diesem ganzen Bündel an Zusatzmassnahmen gehört ein verstärkter Einsatz von Holzbau und Dachbegrünung, weitere Ausgabeposten für die Ladeinfrastruktur für die E-Fahrzeuge, verbesserter Brandschutz in den Einstellhallen und die temporäre Auslagerung der Büros währen der Bauzeit.

Zudem gibt der Kanton im Baurecht eine Parzelle an die Eigentümerin Christoph Merian Stiftung (CMS) zurück. Dabei kann eine geplante Kanalisation nicht wie ursprünglich vorgesehen über diese Parzelle, sondern muss darum herum führen, wie der BVD-Sprecher weiter sagte.

Das gesamte Optimierungspaket beinhaltet unter anderem den Neubau einer Werkstätte für Kommunalfahrzeuge, die Instandsetzung einer Einstellhalle, den Umbau von Büros und ein Provisorium während der Bauphase. Die Umstellung auf Elektromobilität und die arbeitsrechtlichen Vorschriften erfordern mehrere Anpassungen in den Gebäuden, wie es im Ratschlag aus dem Jahr 2022 heisst.