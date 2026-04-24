UN-Blauhelmsoldat im Libanon erliegt Verletzungen

Keystone-SDA

Im Libanon ist ein weiterer UN-Blauhelmsoldat in Zusammenhang mit den Kämpfen zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel gestorben. Der 31-jährige Indonesier sei in einem Beiruter Krankenhaus Verletzungen erlegen, die er am 29. März erlitten habe.

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(Keystone-SDA) Das teilte die UN-Friedenstruppe Unifil mit. Bei dem Angriff war auch ein weiterer UN-Soldat getötet worden.

Laut einem vorläufigen Bericht der UN von Anfang April war das Projektil damals von einem Merkava-Panzer der israelischen Streitkräfte abgefeuert worden. Israel hingegen hatte die Hisbollah-Miliz beschuldigt, hinter dem Angriff zu stehen.

Im Zuge des Iran-Kriegs war auch der Konflikt zwischen der libanesischen Hisbollah und Israel wieder eskaliert. Auch während einer aktuell geltenden Waffenruhe kommt es immer wieder zu gewaltsamen Vorfällen.

Seit Beginn der Kampfhandlungen zwischen der Hisbollah und Israel Anfang März sind laut Unifil bereits sechs UN-Soldaten getötet und rund 20 verletzt worden.