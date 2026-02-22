Unbekannte nach Überfall auf Café in Diessenhofen TG auf der Flucht

Keystone-SDA

Zwei Unbekannte haben am Samstagnachmittag in Diessenhofen TG ein Café überfallen. Sie bedrohten den Wirt mit einem Messer und forderten Bargeld. Danach machten sie sich mit dem Inhalt des Serviceportemonnaies aus dem Staub.

(Keystone-SDA) Dabei erbeuteten sie mehrere hundert Franken, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Polizei vorerst erfolglos. Weder Gäste noch Wirt wurden beim Überfall verletzt.

Die beiden Täter hatten ihr Gesicht mit Tüchern vermummt: einer mit einem roten, der andere mit einem grünen, wie die Polizei weiter mitteilte.