Unbekannte rauben in Winterthur 29-jährige Frau aus

Keystone-SDA

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Winterthur eine 29-jährige Frau mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Frau wurde beim Überfall leicht verletzt.

(Keystone-SDA) Die Täter entrissen der Frau die Handtasche und klauten ihre Jacke und das Mobiltelefon, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilte.

Laut Angaben der Polizei sprachen die beiden Täter die Frau auf Russisch oder Ukrainisch an. Sie trugen schwarze Kleider und Kappen. Die Polizei sucht Zeugen.