Zürichs explodierender Wetterprophet – alles über den Böögg

Groundhog Day

Der Groundhog Day ist die wohl bekannteste Tradition zur Wettervorhersage. Er wird regional in den Vereinigten Staaten und Kanada am 2. Februar begangen. Sie geht auf einen Aberglauben der Pennsylvania Dutch zurück: Kommt an diesem Tag ein Murmeltier aus seinem Bau und sieht seinen Schatten, zieht es sich wieder in seinen Bau zurück – und der Winter dauert noch sechs Wochen. Sieht es seinen Schatten nicht, kommt der Frühling früh. Die Zeremonie in Punxsutawney im Westen von Pennsylvania, bei der ein halbmystisches Murmeltier namens Punxsutawney Phil die Hauptrolle spielt, ist die meistbesuchte Zeremonie dieser Art.

Bärenschatten

Ähnlich dem Groundhog Day beobachten Menschen in Serbien, Rumänien und Ungarn am 2. Februar (in Serbien am 15. Februar), ob Bären aus ihrem Winterschlaf erwachen. Sie glauben, dass ein Bär, der seinen Schatten sieht, in seinen Bau zurückkehrt und weitere 40 Tage schläft, wodurch sich der Winter verlängert.

Wollbär-Raupen

Jedes Jahr strömen Tausende von Menschen in eine Stadt in North Carolina, um das grösste Wollbär-Raupen-Rennen der USA zu verfolgen. Der Gewinner erhält die Ehre, das Wetter für den kommenden Winter vorherzusagen. Hier finden Sie eine AnleitungExterner Link, wie man «eine Raupe liest» (wobei die Farbe und das Muster der Streifen eine Rolle spielen).

Frösche in Gläsern

Im deutschsprachigen Raum (einschliesslich der Schweiz) glaubte man früher, dass Frösche das Wetter vorhersagen können. Dieser Glaube entstand aus der Beobachtung, dass europäische Laubfrösche bei sonnigem Wetter an Pflanzen hochklettern. Infolgedessen hielten die Menschen Frösche in Gläsern mit einer kleinen Leiter. Der Begriff «Wetterfrosch» ist als etwas abwertende Bezeichnung für Meteorologen bis heute gebräuchlich und impliziert, dass man ihren Vorhersagen nicht trauen kann.

Ameisen

Frauen aus der Volksgruppe der Afar in Äthiopien beobachten das Verhalten von Ameisen, insbesondere der Dakura-Ameisen, um die kommende Regenzeit vorherzusagen. Dazu versammeln sich die Frauen beim Wasserholen um die Brunnen und graben vor einer Armee von Dakura-Ameisen einen künstlichen Graben. Kriechen die Ameisen in den Graben oder überqueren ihn, wird die nächste Regenzeit als trocken eingeschätzt. Umgehen die Ameisen die Gräben jedoch und eilen um sie herum, ohne sie direkt zu überqueren oder in sie hineinzukriechen, ist dies ein Zeichen für eine gute Regenzeit. Wie in diesem Artikel erklärt wirdExterner Link, geht das Volk der Afar davon aus, dass die Ameisen die Gräben umgehen, weil sie instinktiv Regen oder Überschwemmungen wahrnehmen und nicht weggespült werden wollen.