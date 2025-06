Uni Bern kümmert sich künftig um Zähne der Stadtberner Schulkinder

Keystone-SDA

In der Stadt Bern kümmert sich ab 2026 die Uni um die Schulzahnmedizin. Der Stadtrat hat dafür am Donnerstag einstimmig grünes Licht gegeben. Er sprach einen Kredit von 6,6 Millionen Franken und genehmigte das neue Schulzahnmedizin-Reglement.

(Keystone-SDA) Der städtische Schulzahnmedizinische Dienst (SZMD) hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Der Gemeinderat entschloss sich deshalb, die Aufgaben an die Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern (zmk bern) zu übertragen. Mit dem Kredit wird der Betrieb bis 2030 sichergestellt.

Im Stadtrat blieb die Übertragung an die Uni unbestritten. Der SZMD sei organisatorisch überholt und finanziell nicht mehr tragfähig, stellte etwa die Grünliberale Corina Liebi fest. Die Übertragung sei ein notwendiger und sinnvoller Schritt.

Mitte-Sprecher Andreas Egli sah das Potenzial für eine Win-Win-Win-Situation. Monique Iseli wies für die SP/Juso-Fraktion darauf hin, dass die Stadt jährlich 800’000 Franken einsparen könne, ohne dass ein Leistungs- oder Personalabbau stattfinden müsste.

Der bestehende Standort der Berner Schulzahnmedizin an der Frankenstrasse in Bümpliz soll mit dem bisherigen Personal weitergeführt werden. Die Klassenuntersuchungen wollen die zmk bern aber künftig dezentral an den Schulen durchführen. Dafür soll ein vollständig ausgerüsteter Schulzahnbus eingesetzt werden.

So können die Untersuchungen während der Schulzeiten stattfinden, was für die Eltern praktisch ist. Zudem wird das Angebot laut Gemeinderat so niederschwelliger und wirtschaftlicher. Die zmk sind ein Institut der Universität Bern und dienen der Ausbildung junger Zahnärztinnen und -Zahnärzte.