Urbanski bleibt Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters

Keystone-SDA

Krzyzstof Urbanski bleibt für weitere fünf Spielzeiten Chefdirigent des Berner Symphonieorchesters. Der Stiftungsrat von Bühnen Bern hat die Zusammenarbeit bis 2032 verlängert.

(Keystone-SDA) Urbanski ist seit der Saison 2025/26 Chefdirigent des Orchesters. Zudem ist er Musikdirektor und Künstlerischer Leiter der Warschauer Philharmoniker und seit 2022 erster Gastdirigent des Orchestra della Svizzera Italiana.

«Der Weg, den das Orchester mit seinem Chef eingeschlagen hat, führte bereits während der ersten zwei Spielzeiten zu wunderbaren Ergebnissen. Gemeinsam begeben sie sich auf musikalische Höhenflüge, was uns auch die positiven Reaktionen des Berner Publikums beweisen. Nun ist eine langjährige Kontinuität unserer bereits fruchtbaren Zusammenarbeit gewährleistet», wird Intendant und Konzertdirektor Florian Scholz in einer Mitteilung von Bühnen Bern vom Dienstag zitiert.