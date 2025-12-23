Uri erhöht ab 2026 den Tarif für ambulante ärztliche Leistungen

Keystone-SDA

Ab dem 1. Januar 2006 gilt im Kanton Uri für ambulante ärztliche Leistungen ein neuer Arbeitstarif von 88 Rappen pro Taxpunkt. Er ersetzt den bisherigen Tarif von 86 Rappen.

(Keystone-SDA) Mit dem neuen Arbeitstarif setze der Kanton Uri den Wechsel von Tarmed zur neuen Tarifstruktur Tardoc um, die der Bundesrat am 30. April dieses Jahres genehmigt hatte, teilte die Urner Standeskanzlei am Dienstag mit.

Die «moderate» Erhöhung soll unter anderem die medizinische Grundversorgung sichern und die ambulante Behandlung fördern, um teurere stationäre Behandlungen wenn möglich zu vermeiden, hiess es im Communiqué.

Der Tarif ist laut Standeskanzlei im Kanton Uri seit mehr als 15 Jahren unverändert, obwohl die Kosten und die Teuerung gestiegen sind.

Das neue Tarifmodell Tardoc tritt schweizweit 2026 nach jahrelangen Verhandlungen in Kraft. Die Einzelleistungstarifstruktur basiert auf sogenannten Taxpunkten, also auf den hinterlegten, verrechenbaren Zeiten und Kosten für eine Leistung. Die Taxpunktwerte werden dabei kantonal festgelegt.