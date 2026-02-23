Urnerin Loa Wild an Spitze der Jungen Grünliberalen Schweiz gewählt

Keystone-SDA

Die Urner Landrätin Loa Wild steht nach zwei Jahren als Vizepräsidentin der Jungen Grünliberalen Schweiz nun an der Spitze der JGLP Schweiz. Sie ist am Samstag in dieses Amt gewählt worden.

(Keystone-SDA) Die 22-jährige Psychologiestudentin sei zwar jung, könne aber bereits auf eine beachtliche politische Laufbahn zurückblicken, liess sich die abtretende Co-Präsidentin, Maya Tharian, in einer Mitteilung vom Montag zitieren.

Wild war Mitbegründerin der JGLP Uri. Seit 2024 war sie Vizepräsidentin der JGLP Schweiz und sitzt seither auch im Urner Landrat. Neue Vizepräsidenten sind Alex Häner und Leonardo Gomez Mariaca.