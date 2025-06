Ursula Schaeppi ist dank Hund «Thilo» glücklich

Keystone-SDA

Schauspielerin Ursula Schaeppi war bekannt als fröhliche und unbeschwerte Person. Mit 85 Jahren wiege nun alles schwerer: "Meine Einsamkeit ist manchmal unbeschreiblich", sagt sie.

(Keystone-SDA) Am Sonntag durfte die Volksschauspielerin ihren 85. Geburtstag feiern, wie das Newsportal blick.ch mit Berufung auf die «Glückspost» berichtet. Es gebe eine traurige Einschränkung in ihrem Leben. «Ich kann nicht mehr Auto fahren. Die Immobilität schränkt mich in meiner Freiheit ein.»

Früher sei sie mit ihrem Hund Thilo fast täglich auf die Halbinsel Au am Zürichsee gefahren. «Dort war ich immer so glücklich. Sei es wegen der langen Spaziergänge auf der Insel oder wegen der wunderbaren Aussicht auf den See, die Berge und die Natur.»

Dennoch gebe es dank ihres «Lebensgefährten» Thilo auch viele lustige und glückliche Momente in ihrem Leben, sagte Schaeppi.