US-Aussenminister Rubio droht Ruanda mit Massnahmen

Keystone-SDA

Nach der Einnahme einer strategisch wichtigen Stadt in der Demokratischen Republik Kongo durch die Rebellenmiliz M23 wenige Tage nach Unterzeichnung eines Friedensvertrags in Washington haben die USA Ruanda mit Massnahmen gedroht. Die Aktionen Ruandas im Osten der Demokratischen Republik Kongo stellten einen klaren Verstoss gegen das von Präsident Donald Trump mitunterzeichnete Washingtoner Abkommen dar, schrieb Aussenminister Marco Rubio auf X. "Die Vereinigten Staaten werden Massnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die dem Präsidenten gegebenen Versprechen eingehalten werden", fügte Rubio hinzu.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Staatschefs der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, Félix Tshisekedi und Paul Kagame, hatten Anfang Dezember in Anwesenheit von Präsident Trump einen Friedensvertrag unterschrieben. Er soll den seit mehr als 30 Jahren währenden blutigen Konflikt im rohstoffreichen Ostkongo beenden. Kurz darauf hatte die Rebellenmiliz M23 die strategisch wichtige Stadt Uvira eingenommen. Die Miliz wird nach Einschätzung von UN-Experten von Ruanda unterstützt.

Die USA hatten die Friedensgespräche initiiert, um ein Ende der Gewalt im rohstoffreichen Ostkongo zu erreichen. Trump kündigte an, dass die USA mit beiden Ländern bilaterale Abkommen über den Abbau seltener Erden unterzeichnen.