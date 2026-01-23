US-Finanzminister Scott Bessent spottet über das Essen am WEF

Keystone-SDA

Kulinarischer Schock für US-Finanzminister Scott Bessent am Weltwirtschaftsforum in Davos GR: Ihm hat das Essen in den Bündner Bergen gar nicht geschmeckt, wie er einem US-Sender sagte. Nächstes Jahr werde er sich selbst um seine Verpflegung kümmern.

(Keystone-SDA) Bessent will sogenannte Pop Tarts ans nächste WEF (Weltwirtschaftsforum) mitbringen, wie er dem rechtsgerichteten US-TV-Sender «Real America’s Voice» sagte, den der «Blick» am Freitag zitierte.

Für den 63-jährigen Südstaatler aus South Carolina ist der Frühstücks-Fastfood offenbar eine überzeugende Alternative zur Schweizer Küche. Der «Zuckerwürfel in Gebäckform» wie die Pop Tarts schon genannt wurden, wurde in den 1960er-Jahren als Ergänzung zum Frühstück entwickelt.

Oder Bessent besinnt sich eines Besseren. Vor einigen Jahren habe es von der Davoser Elite die Vision gegeben, «dass wir in Zukunft Insekten und Käfer essen», sagte er «Real America’s Voice». Nach ein paar Tagen mit dem Essen in Davos werde er vielleicht tatsächlich auf Käfer und Insekten umsteigen.