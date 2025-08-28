Geldcast Talk: Gabriela Medici, woher kommt das Geld für die 13. AHV-Rente?

Gabriela Medici, Co-Sekretariatsleiterin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, und Geldcast-Moderator Fabio Canetg sprechen über die Finanzierung der 13. AHV-Rente Live Fabrik GmbH / Fabio Nay

Nach dem Ja der Schweizer Stimmbevölkerung zur 13. AHV-Rente vom März 2024 geht es nun um die Finanzierung. Der Ständerat hat im Juni einem Mitte-Links-Kompromiss zugestimmt. Folgt jetzt auch der Nationalrat?

2 Minuten

Fabio Canetg Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Es geht um viel bei der Finanzierung der 13. AHV-Rente: Die Lohnabzüge sollen um insgesamt 0.8 Prozentpunkte steigen; ebenfalls soll die Mehrwertsteuer erhöht werden von heute 8.1 Prozent auf 9.1 Prozent. Gleich mitfinanziert wäre damit ein weiterer Ausbau der AHV, nämlich die Erhöhung der Ehepaar-Renten. Eine solche Erhöhung fordert die Mitte-Partei mit einer Volksinitiative.

Kostenpunkt gemäss neuesten Schätzungen des Bundesamts für Sozialversicherungen: Mehr als 5 Milliarden Franken im Jahr 2030. Wer soll das bezahlen? Das erklärt Gabriela Medici, Co-Sekretariatsleiterin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, im neuen Geldcast.

Externer Inhalt

Der Schweizer Wirtschaftspodcast mit den hochkarätigsten Gästen! Von Börsen und Bitcoin bis Kaufkraft und Zinsen: Fabio CanetgExterner Link, Geldökonom und Journalist, diskutiert im Geldcast mit seinen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über deren Werdegang, über die aktuellsten Themen aus der Finanzwelt, über die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank und über die Wirtschaftspolitik von Bundesrat und Parlament.

Ein Podcast über Zentralbanken, Inflation, Schulden und Geld – verständlich und unterhaltsam für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.

Sie wollen keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen? Dann ist unser Geldcast-Newsletter die richtige Wahl:

Externer Inhalt Ihr Abonnement konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut. Fast fertig… Wir müssen Ihre E-Mail-Adresse bestätigen. Um den Anmeldeprozess zu beenden, klicken Sie bitte den Link in der E-Mail an, die wir Ihnen geschickt haben. Tragen Sie sich hier ein und wir schicken ihnen jede Folge kostenlos in ihre Mailbox. Zweiwöchentlich Geldcast Unsere SRG Datenschutzerklärung bietet zusätzliche Informationen zur Datenbearbeitung. Ich willige in die Datenbearbeitung für den SWI swissinfo.ch-Newsletter ein. Anmelden