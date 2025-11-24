Geldcast Talk: Lea Hungerbühler zum Finma-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts

Das Bundesverwaltungsgericht erklärt die AT1-Abschreibung der Credit Suisse für rechtswidrig. Lea Hungerbühler und Fabio Canetg sprechen darüber. Live Fabrik GmbH / Fabio Nay

Im Zug der staatlich unterstützten Übernahme der Credit Suisse durch die UBS verfügte die Finma im März 2023 die Streichung von CS-Schulden im Wert von rund 16,5 Milliarden Franken. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht diese Abschreibung der AT1-Anleihen als rechtswidrig eingestuft. Wie kommt es zu diesem Urteil?

Es war ein überraschendes Urteil: Die Abschreibung der sogenannten AT1-Anleihen der Credit Suisse durch die Finma sei widerrechtlich gewesen, so die Richter:innen des Bundesverwaltungsgerichts.

Wir fragen im Geldcast: Wie kommt das Gericht zu diesem Schluss? Wer wird die ehemaligen Schulden der Credit Suisse bezahlen? Und welche Kosten könnten letztlich auf die Schweizer Steuerzahler:innen zukommen?

Antworten darauf hat Lea Hungerbühler. Sie ist Finanzrechtsanwältin und mit nur 36 Jahren bereits eine der einflussreichsten Schweizer Juristinnen im Finanzbereich. Durch die Sendung führt der Geldökonom Fabio Canetg.

Von Börsen und Bitcoin bis Inflation und Geldpolitik: Wirtschaftsjournalist und Geldökonom Fabio CanetgExterner Link spricht mit seinen Gästen aus Wissenschaft und Praxis über das Neueste aus der internationalen Finanzwelt. Für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.

