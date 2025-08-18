SNB-Schlegel: «Null ist nicht negativ» – doch stimmt das wirklich?
Im Juni senkte die Nationalbank ihren Leitzins erstmals seit 2022 wieder auf null Prozent. SNB-Präsident Martin Schlegel sagt dazu: «Null ist nicht negativ». Adriel Jost, Fellow am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, ist damit nicht einverstanden. Was ist da dran?
Auf den ersten Blick scheint es ja zu stimmen, was SNB-Präsident Schlegel sagt: Null ist nicht negativ. Ein zweiter Blick aber zeigt: So einfach ist es nicht.
Adriel Jost behauptet sogar: «Nullzinsen gibt es nicht». Das darum, weil bereits heute wichtige Schweizer Zinssätze negativ sind. Wie kann das sein? Weshalb bezeichnet SNB-Präsident Martin Schlegel seine Politik trotzdem als Nullzins-Politik? Und wer hat Recht?
