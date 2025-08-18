SNB-Schlegel: «Null ist nicht negativ» – doch stimmt das wirklich?

Martin Schlegel, Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), an einer Pressekonferenz. Keystone / Michael Buholzer

Im Juni senkte die Nationalbank ihren Leitzins erstmals seit 2022 wieder auf null Prozent. SNB-Präsident Martin Schlegel sagt dazu: «Null ist nicht negativ». Adriel Jost, Fellow am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern, ist damit nicht einverstanden. Was ist da dran?

Fabio Canetg Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Auf den ersten Blick scheint es ja zu stimmen, was SNB-Präsident Schlegel sagt: Null ist nicht negativ. Ein zweiter Blick aber zeigt: So einfach ist es nicht.

Adriel Jost behauptet sogar: «Nullzinsen gibt es nicht». Das darum, weil bereits heute wichtige Schweizer Zinssätze negativ sind. Wie kann das sein? Weshalb bezeichnet SNB-Präsident Martin Schlegel seine Politik trotzdem als Nullzins-Politik? Und wer hat Recht?

Der Schweizer Wirtschaftspodcast mit den hochkarätigsten Gästen! Von Börsen und Bitcoin bis Kaufkraft und Zinsen: Fabio Canetg, Geldökonom und Journalist, diskutiert im Geldcast mit seinen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über deren Werdegang, über die aktuellsten Themen aus der Finanzwelt, über die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank und über die Wirtschaftspolitik von Bundesrat und Parlament. Ein Podcast über Zentralbanken, Inflation, Schulden und Geld – verständlich und unterhaltsam für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.

