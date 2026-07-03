Vegetationsbrand bei Bieler Schule

Keystone-SDA

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Bei einer Schule im Bieler Beaumontquartier sind am Freitagnachmittag Büsche und Bäume in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach kurz nach 15 Uhr am Dreiangelweg aus, wie eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Lehrpersonen konnten das Gebäude rechtzeitig evakuieren.

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Flammen griffen nicht auf die Schule über, hingegen drang Rauch ins Gebäude. Dieses wurde von den Einsatzkräften gelüftet. Vier Personen wurden vor Ort medizinisch kontrolliert.

Die Brandursache ist nach Angaben der Berner Kantonspolizei noch offen und Gegenstand von Abklärungen. Am Freitagnachmittag war die betroffene Strasse noch gesperrt.