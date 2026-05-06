Velofahrer bei Kollision mit Auto in Ebikon LU schwer verletzt

Keystone-SDA

In Ebikon ist es am Mittwochmorgen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Velofahrer gekommen. Dabei wurde der 32-jährige Velofahrer schwer verletzt und musste in ein Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei kurz vor 8 Uhr auf der Schlösslistrasse. Eine 44-jährige Autofahrerin bog laut Communiqué nach links in die Schulhausstrasse ab und stiess dabei mit einem entgegenkommenden Velofahrer zusammen, der in Richtung Zentralstrasse unterwegs war.