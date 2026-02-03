Velofahrer bei Kollision mit Auto in Winikon LU schwer verletzt

Keystone-SDA

In Winikon hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto ereignet. Dabei wurde der Velofahrer erheblich verletzt, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué fuhr der Mann auf seinem Velo gegen 13:40 Uhr auf der Pfistergasse talwärts in Richtung Dorfstrasse. Beim Einbiegen in die Dorfstrasse kollidierte er mit einem Auto, das dort unterwegs war.

Dabei erlitt der 59-jährige erhebliche Verletzungen und musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.