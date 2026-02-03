Velofahrer bei Kollision mit Auto in Winikon LU schwer verletzt
In Winikon hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto ereignet. Dabei wurde der Velofahrer erheblich verletzt, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué fuhr der Mann auf seinem Velo gegen 13:40 Uhr auf der Pfistergasse talwärts in Richtung Dorfstrasse. Beim Einbiegen in die Dorfstrasse kollidierte er mit einem Auto, das dort unterwegs war.
Dabei erlitt der 59-jährige erhebliche Verletzungen und musste mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.