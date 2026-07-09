Velofahrer bei Unfall in La Roche FR schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein 35-jähriger Velofahrer hat sich am Donnerstagvormittag in La Roche FR bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter transportierte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.00 Uhr auf der Route du Barrage. Der Mann war von Pont-la-Ville in Richtung La Roche unterwegs, als er kurz vor der Verzweigung mit der Route du Lac zu Boden stürzte, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Rettungssanitäter versorgten den Verletzten zunächst, bevor die Rega ihn übernahm. Die genaue Unfallursache war gemäss Mitteilung unklar.