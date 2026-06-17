Velofahrer in Birmensdorf ZH bei Bus-Kollision tödlich verletzt

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In Birmensdorf ZH ist am Mittwochnachmittag ein 63-jähriger Velofahrer bei einer Kollision mit einem Linienbus tödlich verunglückt. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 15.15 Uhr, als der 63-jährige Mann mit seinem Fahrrad auf der Urdorferstrasse talwärts fuhr. Er bog über das Trottoir von der Zürcherstrasse in diese ein, wo er aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Linienbus kollidierte, der in Richtung Urdorferstrasse unterwegs war.

Die genaue Unfallursache sei derzeit nicht bekannt. Sie werde durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sowie dem Forensischen Institut Zürich untersucht.

Careteams betreuten die Fahrgäste und den Busfahrer, die sich zum Zeitpunkt im Bus befanden. Wegen des Unfalls wurde der betroffene Abschnitt der Zürcherstrasse für den Individualverkehr gesperrt.

Der öffentliche Verkehr konnte die Unfallstelle passieren. Neben der Kantonspolizei Zürich standen auch Rettungsdienste, ein Notarzt, die Feuerwehr Birmensdorf sowie weitere Spezialisten im Einsatz.