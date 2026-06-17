The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Velofahrer in Birmensdorf ZH bei Bus-Kollision tödlich verletzt

In Birmensdorf ZH ist am Mittwochnachmittag ein 63-jähriger Velofahrer bei einer Kollision mit einem Linienbus tödlich verunglückt. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 15.15 Uhr, als der 63-jährige Mann mit seinem Fahrrad auf der Urdorferstrasse talwärts fuhr. Er bog über das Trottoir von der Zürcherstrasse in diese ein, wo er aus bislang ungeklärten Gründen mit einem Linienbus kollidierte, der in Richtung Urdorferstrasse unterwegs war.

Die genaue Unfallursache sei derzeit nicht bekannt. Sie werde durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sowie dem Forensischen Institut Zürich untersucht.

Careteams betreuten die Fahrgäste und den Busfahrer, die sich zum Zeitpunkt im Bus befanden. Wegen des Unfalls wurde der betroffene Abschnitt der Zürcherstrasse für den Individualverkehr gesperrt.

Der öffentliche Verkehr konnte die Unfallstelle passieren. Neben der Kantonspolizei Zürich standen auch Rettungsdienste, ein Notarzt, die Feuerwehr Birmensdorf sowie weitere Spezialisten im Einsatz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft