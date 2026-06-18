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Velofahrer in Wetzikon bei Kollision schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 63-jähriger Velofahrer ist am Donnerstagnachmittag in Wetzikon ZH bei einer Frontalkollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 25-jährige Autofahrer fuhr kurz vor 15.00 Uhr auf der Spitalstrasse, als sein Wagen ausgangs einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte das Auto frontal mit dem entgegenkommenden Velofahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 63-Jährige schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt brachte ihn ein Rettungswagen in ein Spital.

Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, die Staatsanwaltschaft ordnete beim 25-Jährigen jedoch eine Blut- und Urinprobe an. Nach der Kollision mit dem Velo prallte der Personenwagen noch gegen zwei auf einem Vorplatz abgestellte Lieferwagen.

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