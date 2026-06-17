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Velofahrer nach Kollision mit PKW in Benken ZH schwerverletzt

Keystone-SDA

Ein 63-jähriger Velofahrer ist am Mittwochabend in Benken ZH der Kantonspolizei Zürich zufolge bei einer Kollision mit einem Personenwagen schwer verletzt worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei am späten Mittwochabend mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.30 Uhr auf der Schulstrasse des Ortes. Der Velofahrer wollte bei der Einmündung in die Süchstrasse nach links abbiegen, als es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem PKW kam. Durch den heftigen Aufprall erlitt der Velofahrer schwere Verletzungen.

Die 76-jährige Lenkerin des Wagens blieb bei dem Zusammenstoss unverletzt. Der genaue Unfallhergang sei derzeit nicht geklärt und werde von die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht, teilte die Polizei weiter mit . Wegen des Vorfalls musste die Süchstrasse bis etwa 23.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich waren ein Rettungswagen mit Notarzt der Rettungssanität Schaffhausen, die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Stützpunkt Weinland, ein Rettungshelikopter der REGA, der zuständige Staatsanwalt sowie ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.

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