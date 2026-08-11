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Velofahrer verletzt sich bei Unfall in Moosseedorf schwer

Keystone-SDA

Ein Velofahrer hat sich am Montagnachmittag bei einem Unfall mit einem Fussgänger in Moosseedorf schwer verletzt. Eine Ambulanz brachte ihn in ein Spital, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung vom Dienstag war der Fahrradlenker auf dem gemeinsamen Rad- und Fussweg entlang der Industriestrasse unterwegs. Dabei streifte er aus noch zu klärenden Gründen den zu Fuss gehenden Mann.

Durch den Kontakt verlor der Velofahrer die Kontrolle und stürzte nach mehreren Metern. Drittpersonen betreuten den Verunfallten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte medizinisch. Der Fussgänger blieb unverletzt. Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang.

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