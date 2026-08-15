Velofahrer verletzt sich schwer bei Sturz in Unterbach

Keystone-SDA

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Bei einem Selbstunfall hat sich am Samstagmorgen in Unterbach bei Meiringen ein Velofahrer schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Berner Kantonspolizei mitteilte, musste der Mann mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

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(Keystone-SDA) Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann auf der Dorfstrasse in Richtung Balmstrasse beziehungsweise Meiringen unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er auf die Strasse. Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte erste Hilfe. Die Polizei hat zur Klärung der genauen Umstände Ermittlungen eingeleitet.