Velofahrerin fährt Rentnerin auf Trottoir in Glarus an

Keystone-SDA

Am Samstagmorgen ist eine 79-jährige Fussgängerin auf einem Trottoir in Glarus von einer unbekannten Zweiradfahrerin angefahren worden. Die Velofahrerin kümmerte sich nicht um die die verletzte Fussgängerin.

(Keystone-SDA) Die Fussgängerin überquerte die Schweizerhofstrasse in Glarus vom «Glärnisch»-Center herkommend, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte. Auf der anderen Seite angekommen, wurde sie von dem auf dem Trottoir fahrenden Velo erfasst und stürzte zu Boden.

Die Unfallverursacherin fuhr in Richtung Bahnhofplatz weiter. Zwei Passanten leisteten der gestürzten Fussgängerin erste Hilfe. Diese begab sich anschliessend ins Spital.