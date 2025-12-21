The Swiss voice in the world since 1935
Velofahrerin fährt Rentnerin auf Trottoir in Glarus an

Am Samstagmorgen ist eine 79-jährige Fussgängerin auf einem Trottoir in Glarus von einer unbekannten Zweiradfahrerin angefahren worden. Die Velofahrerin kümmerte sich nicht um die die verletzte Fussgängerin.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
(Keystone-SDA) Die Fussgängerin überquerte die Schweizerhofstrasse in Glarus vom «Glärnisch»-Center herkommend, wie die Kantonspolizei Glarus am Sonntag mitteilte. Auf der anderen Seite angekommen, wurde sie von dem auf dem Trottoir fahrenden Velo erfasst und stürzte zu Boden.

Die Unfallverursacherin fuhr in Richtung Bahnhofplatz weiter. Zwei Passanten leisteten der gestürzten Fussgängerin erste Hilfe. Diese begab sich anschliessend ins Spital.

